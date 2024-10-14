12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlik, Ali Dağı'nda doğayla iç içe bir atmosferde düzenlendi.

"Etkinlikte Kamp, Barbekü ve Müzik Bir Aradaydı"

Patiyaman ve 02 Kamp Kulübü'nün öncülüğünde organize edilen etkinlik, sokak hayvanlarına yardım amacıyla düzenlendi. Adıyaman'ın Mahmut el Ensari Tepesi'nde kamp ve barbekü eşliğinde doğa severler bir araya geldi. 15 yamaç paraşütü pilotu ve 100’den fazla kampçının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyaman Aktif Kamp, Kommagene Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü, Perre Offroad Kulübü, Adıyaman Bajaj Motor Grubu ve Adıyaman Kadın Riders gibi birçok kulüp ve grup destek sundu.

"Yamaç Paraşütü Gösterileri İlgi Çekti"

Pilot Ayşegül Tekin önderliğinde yamaç paraşütü gösterileri düzenlendi. Ali Dağı’nın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen uçuşlar, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan yamaç paraşütü uçuşları, hem profesyonel pilotlar hem de amatörler için unutulmaz bir deneyim oldu.

"Sokak Hayvanlarına Destek Amaçlı Düzenlendi"

Organizasyona destek veren Patiyaman, 02 Kamp Kulübü ve diğer katılımcı kulüpler, sokak hayvanları için sürekli olarak benzer etkinlikler düzenlediklerini belirterek bu tür sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılıklarını ifade etti.

Etkinlik, müzik, kamp ve barbekü eşliğinde son bulurken, katılımcılar hem eğlendi hem de anlamlı bir destek organizasyonuna katılmanın mutluluğunu yaşadı. Organizasyona ayrıca Şükrü Aydın'ın "Şükrü Çiğköfte" markası da katkı sundu.

Sürekli Etkinlikler Düzenleniyor

Adıyaman'da yamaç paraşütü ve doğa sporlarına ilgi her geçen gün artarken, havacılık kulüpleri yılın 12 ayı boyunca eğitim ve uçuşlar düzenlemeye devam ediyor. Etkinlik organizatörleri, bu tür faaliyetlerin sokak hayvanları yararına devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA