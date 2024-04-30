Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; “Adana’da yapılan Atletizm Geliştirme Projesi final yarışmalarına 44 ilden 183 sporcu katıldı. İlimizi temsilen müsabakalara katılan sporcumuz Mustafa Yavaş, 14 yaş erkekler 2.5 kilometre Anadolu Yıldızlar Ligi Kros finallerinde Türkiye 3.sü oldu. Daha önce katıldığı yarışmalarda Analig Bölge Şampiyonu olan ve gerek salon şampiyonalarında gerekse açık saha yarışmalarında Türkiye dereceleri alan sporcumuzu tebrik ederek, başarılarından dolayı başta antrenörümüz İsmail Seçilmiş olmak üzere ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcumuzu kutluyorum” dedi.

Kaynak : PHA