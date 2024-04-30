El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nin kuruluşunun 90. yıldönümü çerçevesinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un desteğiyle Türk devletlerinin sinema ve medya fakülteleri öğrencilerine yönelik “Farabi Film Festivali” başladı. Etkinliğe Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan öğrenciler, hocalar ve yönetmenleri katılım sağladı. Töreni tebrik konuşmasıyla açan yönetim kurulu üyesi ve bilimsel ve yenilikçi faaliyetlerden sorumlu Rektör Yardımcısı Zhamila Nurmatkyna Aitzhanova, ilk kez düzenlenen festivalin çalışmalarında başarılar dileyerek, 70'e yakın eserin kabul edildiğini belirtti. Genç sinemacıları ve mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik bir film festivali düzenlemeyi gelenek haline getirmek, ve bu gelenek, Türk halkları arasındaki dostluğun geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Türk kültürü kuruluşu "TÜRKSOY" Genel Sekreter Yardımcısını, Seyyid Yusuf El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi'nin 90. yıl dönümünü kutlayarak, Türk medeniyetinin sadece bizim medeniyetimiz değil, tüm insanlığın medeniyeti olduğunu ve Türk dili konuşan ülkelerin ana dillerini, tarihlerini, kültürlerini ve geleneklerini sinema aracılığıyla dünyaya tanıtmaları gerektiğini ifade etti. Oş Devlet Üniversitesi Sinema Akademisi Bölümü öğretim görevlisi Akimbai Kaparov, üniversite kuruluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla fakülte öğrencilerine Alatau doğasını gösteren tabloyu hediye etti.

Türk devletlerarasında ilk kez öğrenci festivalinin düzenlenmesi ve bu festival’in Orta Asya'da daha da büyümesini dile getirdi. Etkinlikte dereceye girenlere TÜRKSOY ve El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ödülü ve diplomalar verildi. TÜRKSOY ödülünü "Dutar Melodisi" filmiyle Türkmenistan Sinema bölümü öğrencisi İskendermuhamed Annamuhamedov kazandı. Ödül kazanan adayları arasında Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan katılan katılımcılar da var. "Gecenin Çağrısı" filmiyle Kazak Milli Üniversitesi baş ödülü’nü kazanan Kırgız-Türk Manas Üniversitesi öğrencisi Saadat Kazakbaeva; "Senaryoyla uzun süre uğraştım. Filmim sadece aşkla ilgili değildi, yalnızlığın üstesinden gelmenin bir yolunu bulmakla ilgiliydi. Sonuç, pek çok yalnız insanın kaderini yansıtan bir hikayedir. Hayatın anlamını ve anlamını arayan insanların birbirlerini nasıl buldukları anlatıldı. Jürinin çalışmalarımı takdir etmesinden mutluyum" dedi. Dias Yusuf'un "Boyau", Adnan el-Hattab'ın "Hasib Anlatılmamış Hikayesi" ve Al-Farabi'nin adını taşıyan Kazak Milli Üniversitesi öğrencileri Olzhas Pavlik'in "KazNU: tarih ve eğitim yeri" filmleri özel ödüle layık görüldü. Kazak Milli Üniversitesi 2021 yılında sinema ve medya alanında yaratıcı beceriler ve yaratıcı ürünler yaratabilen aranan personel yetiştiren "Sinema ve Medya" bölümünü açmıştı. Film festivali konuklar arasında Murat Yeszhan, Otegen Nartai, Bertis Dias, Akunova Aruna, Uvalzhanova Aliya gibi ünlü görüntü yönetmenleri öğrencilere yönelik ustalık sınıfları düzenledi.

Festivalin kültürel programı, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi kampüsü, "Kazak film" stüdyosu ve Almatı müzelerinin gezilmesiyle devam etti.

Kaynak : PHA