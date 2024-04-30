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Operasyonlar sonucu 30 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, otomatik silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda Türk lirasına el konulurken, Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarının altını çizdi.

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Şüphelilerin çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonlarda Antalya’da Engin Tatar, Balıkesir’de Mehmet Canbaz, Gaziantep’te Eyyüp Doğruer, Konya’da Recep Örnek, Mersin’de Okday Gün ve Uşak’ta Erkan Saltık’ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

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