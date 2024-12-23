Asgari ücret zammı son dakika haberleri milyonlarca işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla şu ana kadar 3 toplantı gerçekleştirdi.

Asgari ücret 4. Toplantı ne zaman yapılacak?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

Türk-iş'in Talebi Ne Oldu?

TÜRK-İŞ, mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinde bulundu.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıkladı. Böylece işçi tarafı pazarlığa 29 bin 583 liradan oturacağını beyan etmiş oldu.

Gözler işverenin teklifine çevrilmiş durumda.

Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak?

2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Salı veya Çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte Olası Zam Senaryoları

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

"Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira."

Mevcut Asgari Ücret Net 17 Bin 2 Lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak : PHA