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Hatırlanacağı gibi çipli kimlikler ülke genelinde 2017 yılından bu yana kullanımda.

Uygulamayla işlem hızının da artması bekleniyor.

1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanları kullanılamayacağını belirten müdürlük, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 6 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 6 terörist etkisiz!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk gününden itibaren eski tip kimliklerle işlem yapılmayacağını duyurdu.

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