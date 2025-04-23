“Dualarımız iyi haberler almak için”

Alsan, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin ardından yaptığı açıklamada, “İstanbul’da ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız iyi haberler almak, cana zarar gelmemiş olmasını ummak için. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerine yer verdi.

“Ders almadığımız gibi hazırlıklı da değiliz”

Açıklamasının devamında Alsan, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, afet yönetimi konusundaki eksikliklere dikkat çekti:

“6 Şubat depremlerinin yaraları henüz sarılmamışken ve 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul gibi bir metropolde yıkım yaşanmamış olmasına rağmen ortaya çıkan iletişim aksaklıkları ve kaotik durumlar, bizlere şunu gösteriyor: Ders almadığımız gibi hazırlıklı da değiliz.”

“GSM şebekeleri yine çöktü”

Alsan, deprem sonrası Türkiye genelinde GSM hatlarının kullanılamaz hale gelmesini eleştirerek, bunun 6 Şubat’taki Adıyaman merkezli büyük felaketten sonra gerekli hazırlıkların yapılmadığının açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

“Vatandaşın panik değil güven hissettiği bir ülke için geliyoruz”

Depremlere karşı sadece kriz anlarında değil, öncesinde de gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini belirten Alsan, Anahtar Parti olarak bu konuda sorumluluk üstlendiklerini ifade etti:

“Sorumluluk sahibi olanların beceriksiz tavırları ve iş bilmezliği yerine, işi bilen bir yönetim anlayışıyla; vatandaşın korku ve panikle caddelere koşmadığı, güvenle evinde ya da işyerinde depremin geçmesini beklediği bir Türkiye için Anahtar Parti olarak çare olmaya geliyoruz.”

“Orman yangınlarına karşı da umarız hazırlıksız değiliz”

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte orman yangını riskinin de artacağına işaret eden Alsan, İstanbul’daki kaotik tablonun benzerinin yangın dönemlerinde yaşanmamasını temenni ederek yetkilileri şimdiden önlem almaya çağırdı.

Kaynak : PHA