Altınşehir istikametinden, Adıyaman Merkez yönüne seyreden bir araç sürücüsü, sıcak havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza yapan araca bakmaya çalışan diğer sürücüler ve dikkatsiz seyreden araçlar nedeniyle köprü uzerinde oluşan yoğunluk 4 aracın daha zincirleme kaza yapmasına neden oldu.

Bir süre trafiğin tamamen durduğu Altınşehir Köprüsü, trafik ekiplerinin olay yerine gelerek aldığı tedbirler sonrası tekrar trafiğe açılırken, meydana gelen kazalarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak : PHA