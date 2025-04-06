“Cunta Zihniyeti Farklı Yüzlerle Sahne Almaya Çalışıyor”

Yazılı açıklamasında CHP Genel Başkanı’nın kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Alkayış, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cunta zihniyeti bugün farklı yüzlerle, aynı niyetle yeniden sahne almaya çalışmaktadır. CHP Genel Başkanı’nın, milletin oylarıyla defalarca sandıktan zaferle çıkmış olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘cunta başı’ ifadesi, kendi partisinin demokrasi dışı geçmişini perdeleme çabasından başka bir şey değildir.”

“Vesayetle Yoğrulmuş Siyasi Gelenek Bugün de Sürdürülüyor”

CHP’nin tarihsel olarak vesayet odaklarıyla iç içe olduğunu savunan Alkayış, CHP’nin demokratik kazanımlara mesafeli olduğunu öne sürdü:

“CHP, çok partili hayata geçişi dahi bir lütuf gibi sunmaya çalışırken, milletin iradesine karşı duyduğu tahammülsüzlüğü bir kez daha ortaya koymuştur. Vesayetin, muhtıraların ve darbelerin gölgesinde şekillenmiş bir siyasi geçmişin bugünkü temsilcileri, hâlâ aynı anlayışla hareket etmektedir.”

“Siyasetin Meşruiyetini Sadece Milletten Alırız”

Alkayış, AK Parti’nin meşruiyet kaynağının yalnızca milletin iradesi olduğunu belirterek, kurultay süreçlerinden çıkan eleştirilerin kendileri nezdinde geçersiz olduğunu ifade etti:

“AK Parti olarak biz, siyasetin meşruiyetini sadece ve sadece milletten alırız. Kurultay hesapları, delege pazarlıkları ve şaibeli ilişkilerle şekillenen bir genel başkanlık makamından gelen meşruiyet eleştirileri bizim nezdimizde hükümsüzdür.”

“AK Parti Milletin, Sandığın ve Demokrasinin Safındadır”

Açıklamasının sonunda AK Parti’nin siyaset anlayışını vurgulayan Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti, cuntaların değil, milletin safında duran; sandığın, demokrasinin ve milli iradenin arkasında duran bir hareketin adıdır. Biz bu yolda yalnızca milletin iradesine bakar, gerisini tarihin ve milletin vicdanına bırakırız.”

Kaynak : PHA