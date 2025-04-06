Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu İçin Başvurular Alındı

Genel başkanlık seçiminin ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için adaylık başvuruları alındı. PM'nin 60 üyesi için 181 kişi, YDK'nın 15 üyesi için ise 51 kişi başvuru yaptı. PM ve YDK üyelikleri için oylamanın saat 19.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

Anahtar Listede 52 İsim Yer Aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM ve YDK seçimleri öncesinde delegelere önerdiği "anahtar listeyi" açıkladı. Parti Meclisi için hazırlanan 52 kişilik listede bazı yeni isimlerin yanı sıra önceki dönem PM üyeleri de yer aldı. Listede dikkat çeken bazı isimler arasında Engin Özkoç, Selin Sayek Böke, Mahmut Tanal, Namık Tan, Aylin Nazlıaka, Deniz Yavuzyılmaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve tutuklu bulunan Berkay Gezgin yer aldı.

Özel’in PM anahtar listesinde yer alan bazı isimler şunlar:

Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Berna Özgül, Uygar Parçal, Selin Sayek Böke, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Gamze Taşcıer, Melisa Uğraş, Deniz Yavuzyılmaz, Gökan Zeybek, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Berkay Gezgin.

YDK ve Bilim Kurulu Adayları da Belirlendi

Yüksek Disiplin Kurulu için hazırlanan 15 kişilik listede ise Turan Taşkın Özer, Süleyman Bülbül, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Özgür Sağlam, İsmail Emre Telci, Deniz Çakır gibi isimler yer aldı.

Bilim Kurulu için önerilen 12 kişilik listede daha önce CHP PM üyesi olmayan bazı yeni isimler dikkat çekti. Listeye alınan isimler arasında Örsan Kunter Öymen, Bahattin Bahadır Erdem, Taner Demirer, Baran Seyhan, Emine Uçak Erdoğan, Yalçın Karatepe ve Gökçe Gökçen yer aldı.

MYK’da Görev Alan İki İsim Anahtar Listede Yer Almadı

Bir önceki Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alan Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Volkan Demir, Özgür Özel’in anahtar listesinde yer almadı. Volkan Demir’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirileceği öğrenildi.

Ayrıca, önceki Parti Meclisi üyeleri Emin Bulut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı ve Erbil Aydınlık da yeni listede yer almadı.

“Anahtar Listeyi Delen” İsimler Bu Kez Listede

Bir önceki kurultayda Özgür Özel’in anahtar listesinin dışında kalarak PM’ye giren Aylin Nazlıaka, Deniz Yavuzyılmaz, Saniye Barut ve Semra Dinçer, bu kez Özel’in doğrudan anahtar listesinde yer aldı.

Kaynak : PHA