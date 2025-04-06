“Eğitim Politikaları Liyakatsiz Kadroların Elinde Zarar Görüyor”

Açıklamasında, eğitim politikalarının sürekli değişmesinden ve görevlendirmelerde liyakat yerine sadakatin ön planda tutulmasından yakınan Anaç, “Bir toplumun ve ülkenin gelişmişliğini eğitim ve eğitime yön verenler belirler. Ancak mevcut iktidar döneminde her gelen Milli Eğitim Bakanı, yeni bir sistemle eğitimi deneme tahtasına çevirdi. Liyakatten uzak kadrolar, eğitimi ayaklar altına aldı” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet İlkokulu’na Harcanan 25 Milyon TL Çöpe Mi Gitti?”

Anaç, Adıyaman’da deprem sonrası yeniden hizmete açılan ve yaklaşık 25 milyon TL harcanan Cumhuriyet İlkokulu’nun, eğitim öğretim yılı sona ermeden aniden kapatılarak öğrencilerinin başka bir okula gönderilmesini sert bir dille eleştirdi:

“Daha önce yıkılacağına karar verilen bir okul neden yeniden açıldı? Eğer yapı güvenli değilse, bugüne kadar çocuklarımız neden bu okulda eğitim gördü? Güvenliyse neden alelacele kapatılıyor? Bu nasıl bir plansızlıktır?”

“Kim Bu Zararı Görmezden Geliyor, Kim Korunuyor?”

Açıklamasında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’a da çağrıda bulunan Anaç, kamu zararı iddialarına ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını talep etti:

“Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü arasındaki plansızlık, halkın vergileriyle oluşturulan 25 milyon TL’lik kaynağın boşa gitmesine neden olmuştur. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürü neden sessiz? Kamu adına açıklama yapması gerekenler, kimi ya da neyi koruyor?”

“Çocukların Psikolojisini Bozdunuz, Kamu Zararına Açıklama Bekliyoruz”

Okulun eğitim öğretim dönemi bitmeden kapatılmasının öğrencilerin motivasyonunu ve psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade eden Anaç, sorumluların kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini söyledi:

“Çocuklarımız öğrenim yılını bitirmeden başka bir okula devrediliyor. Bu çocukların psikolojisini hiçe saymaktır. Verdiğimiz vergilerle oluşturulan kamu kaynakları bu şekilde heba edilemez. Kamu tasarruf tedbirlerinden söz edilen bir dönemde, 25 milyon TL’lik kamu kaynağının hesabını kim verecek? Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu zararı kamu adına açıklaması gerekir.”

DEVA Partisi İl Başkanı Anaç, açıklamasının sonunda kamu kaynaklarının etkili ve şeffaf şekilde kullanılması, eğitim kurumlarının planlama süreçlerinin liyakat esaslı yapılması ve sorumlular hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA