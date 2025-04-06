“Parti İçi Krizleri Gizlemek İçin İftiraya Başvuruyor”

Altun, ana muhalefet liderinin partisindeki iç çekişmeleri perdelemek, tabandaki tepkiyi bastırmak ve yolsuzluk iddialarını gölgelemek amacıyla “organize bir kötülük şebekesi gibi hareket ettiğini” öne sürdü. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ana muhalefet lideri, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurmaktadır.”

“Cumhurbaşkanımıza Yapılan Hakaret Siyasi Ahlaksızlıktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “cunta başkanı” ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirten Altun, bu sözleri “ahlâk dışı” ve “izansız” olarak nitelendirdi:

“Kendi siyasi tarihleri darbelerle, vesayet odaklarıyla dolu olanların; hayatını millet iradesine adayan, vesayetle mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘cunta başkanı’ gibi hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir.”

“Cunta Zihniyeti Aynaya Baktıklarında Karşılarına Çıkar”

Altun, Erdoğan’ın geçmişten bugüne tüm vesayet girişimlerine karşı mücadele verdiğini hatırlatarak, asıl "cunta" zihniyetinin muhalefet cephesinde bulunduğunu savundu. 28 Şubat, 27 Nisan, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerini örnek gösteren Altun, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Cunta özlemi duyanlar, yargı ve medya eliyle siyaset mühendisliği yapanlar, aynaya baktıklarında aradıkları ‘cunta’ zihniyetini göreceklerdir. Bu vesayetçi anlayışın, partisi içinde kayıt dışı siyaset ve paralel yapı arayışlarıyla nasıl iktidar savaşı verdiğine milletimiz defalarca şahit olmuştur.”

“Millet Vesayet Zihniyetine Sandıkta Cevap Vermeye Devam Ediyor”

Fahrettin Altun, açıklamasının sonunda geçmiş darbeleri ve antidemokratik süreçleri hatırlatarak, milletin bu tür anlayışlara karşı iradesini her zaman ortaya koyduğunu vurguladı:

“Milletimiz; Yassıada’da, 27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta ve 15 Temmuz’da sergilenen zihniyeti iyi tanımakta, bu zihniyetin modern temsilcilerine hak ettikleri cevabı sandıkta ve her meşru zeminde vermeye devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.”

Kaynak : PHA