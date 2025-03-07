Kadının olduğu yerde saygı, sevgi, nezaket ve şefkat gibi önemli değerlerin gün yüzüne çıktığını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Türkiye’de kadınların spor, iş dünyası, ekonomi, yönetim ve daha birçok alanda sergilemiş oldukları başarılar geleceğik açısından umutlandırdığını ifade etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Türkiye’de ve dünyada büyük bir hassasiyetle ve içten gelen bir tebessümle kutlandığını söyleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, kadınların bulunmadığı yerde hayatın bir anlam ifade etmeyeceğini, dünyanın ancak onlarla bir değer taşıyabileceğini söyledi.

Kadınların artık hayatın her alanında görev alarak gerek eğitim-öğretimde gerekse ekonomik kalkınmada aile ve ülke bütçesine önemli katkılar sağladığını dile getiren Alkayış, kadınların yaşantılarındaki temizlik ve titizlik anlayışı ile çevrelerindeki erkeklere de örneklik ettiğini; yaşanabilir bir çevrenin oluşmasında, memleketimizin ve ülkemizin ilerlemesinde çok önemli görevler üstlendiklerini belirtti.

Son olarak Milletvekili Alkayış konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ünlü halk ozanımız Neşet Ertaş ne kadar güzel söylemiş: Kadınlar insandır, biz insanoğlu! Ünlü ozanımız, kadınların önemini ne kadar özlü ve anlamlı bir dille ifade etmiş. Baş tacı olan kadınların kıymetlerinin bilinmesi, onların öğütlerinin dikkate alınması; hiçbir zaman ve zeminde kadınların göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu vesileyle, öncelikle hayatımızın en anlamlı bireyleri olan bütün kadınların bu önemli gününü kutluyorum”



Kaynak : PHA