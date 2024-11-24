Mevcut Başkan Hasan Çalış, katılımcıların oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Seçimde yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve üst kurul delegeleri de belirlendi.
"Yönetim kurulu asil üyeleri"
Hasan Çalış
Erhan Tanrıverdi
İsmail Taysi
Mehmet Güven
Hüseyin Beke
Saadet Elçi
Hayri Şahin
Mehmet Can
Ali Özdemir
"Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri"
Murat Coşkun
Ali Avcı
Yusuf Çelik
Sabri Akçalı
Nazim Görmez
Ali Çifçi
Hüseyin Cumert
Hüseyin Aydın
Elif Akel
"Denetim Kurulu Asil Üyeleri"
Mehmet Angay
Melisa Gürbüz Taşkın
Zeynal Çapar
"Denetim Kurulu Yedek Üyeleri"
Hacı Aydın
Fatma Özdemir
Hacı Yusuf Özaydınlı
"Disiplin Kurulu Asil Üyeleri"
İsmet Tanrıverdi
Fatma Koçak
Mehmet Tanrıverdi
"Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri"
Kamber Akel
Şaban Bozat
Derviş Beke
"Üst Kurultay Delegeleri"
Mehmet Deniz Büyükşahin
Karip Bozkurt
Erhan Tanrıverdi
Abuzer Ağca
Hüseyin Yapıcı
Abdurrahman Balıbay
Hüseyin Bozgün
İskender Tanrıverdi
Deniz Ünlü
Ali Baba Ocak
Veli Tanrıverdi
İmam Hazar
Hüseyin Beke
Hayri Şahin
İsmet Tanrıverdi
Mehmet Can
Mehmet Güven
Zeynep Abacı
Hasan Coşkun
Zeynal Çapar
Ali Avcı
Fatma Koçak
Faik Ülgül
Yusuf Çakır
Ali Özdemir
Murat Coşkun
Murat Nehir
Ali Kara
Hüseyin Aslan
Nazim Görmez
Seyit Ali Kırmızı
Mehmet Şahin
Selman Karlı
Fikri Şar
İsmet EdeBaşkan Hasan Çalış’tan Birlik Mesajı
Seçim sonrası açıklama yapan Başkan Hasan Çalış, katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi:
"Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi olarak dayanışma ve birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm üyelerimize verdikleri destek için minnettarım. Adıyaman için kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmaya yönelik projelerimizi sürdüreceğiz."
Seçimle oluşturulan yeni yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde Adıyaman'daki Alevi toplumu için çeşitli sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.
Kaynak : PHA