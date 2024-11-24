Mevcut Başkan Hasan Çalış, katılımcıların oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Seçimde yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve üst kurul delegeleri de belirlendi.

"Yönetim kurulu asil üyeleri"

Hasan Çalış

Erhan Tanrıverdi

İsmail Taysi

Mehmet Güven

Hüseyin Beke

Saadet Elçi

Hayri Şahin

Mehmet Can

Ali Özdemir

"Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri"

Murat Coşkun

Ali Avcı

Yusuf Çelik

Sabri Akçalı

Nazim Görmez

Ali Çifçi

Hüseyin Cumert

Hüseyin Aydın

Elif Akel

"Denetim Kurulu Asil Üyeleri"

Mehmet Angay

Melisa Gürbüz Taşkın

Zeynal Çapar

"Denetim Kurulu Yedek Üyeleri"

Hacı Aydın

Fatma Özdemir

Hacı Yusuf Özaydınlı

"Disiplin Kurulu Asil Üyeleri"

İsmet Tanrıverdi

Fatma Koçak

Mehmet Tanrıverdi

"Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri"

Kamber Akel

Şaban Bozat

Derviş Beke

"Üst Kurultay Delegeleri"

Mehmet Deniz Büyükşahin

Karip Bozkurt

Erhan Tanrıverdi

Abuzer Ağca

Hüseyin Yapıcı

Abdurrahman Balıbay

Hüseyin Bozgün

İskender Tanrıverdi

Deniz Ünlü

Ali Baba Ocak

Veli Tanrıverdi

İmam Hazar

Hüseyin Beke

Hayri Şahin

İsmet Tanrıverdi

Mehmet Can

Mehmet Güven

Zeynep Abacı

Hasan Coşkun

Zeynal Çapar

Ali Avcı

Fatma Koçak

Faik Ülgül

Yusuf Çakır

Ali Özdemir

Murat Coşkun

Murat Nehir

Ali Kara

Hüseyin Aslan

Nazim Görmez

Seyit Ali Kırmızı

Mehmet Şahin

Selman Karlı

Fikri Şar

İsmet EdeBaşkan Hasan Çalış’tan Birlik Mesajı

Seçim sonrası açıklama yapan Başkan Hasan Çalış, katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi olarak dayanışma ve birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm üyelerimize verdikleri destek için minnettarım. Adıyaman için kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmaya yönelik projelerimizi sürdüreceğiz."

Seçimle oluşturulan yeni yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde Adıyaman'daki Alevi toplumu için çeşitli sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA