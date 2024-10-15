"Partiden İlk Tepki: Kabul Edilemez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Aydemir'in sözlerinin parti politikalarına tamamen aykırı olduğunu belirtti. Dağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadelede tavizsiz ve kararlı duruşumuz sürmektedir. Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in kadın cinayetlerine yönelik sarf ettiği sözler partimiz açısından kabul edilemez. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir."

"Aydemir’in Sözleri Tepki Topladı"

Latif Aydemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Hanımlarımızı tenzih ediyorum ama bazı bayanlar için erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, kadın cinayetleri konusundaki hassasiyeti ve şiddetle mücadele kararlılığını savunan AK Parti içerisinde ciddi rahatsızlığa neden oldu.

"Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk"

Hamza Dağ, AK Parti'nin kadına yönelik şiddete karşı kararlı mücadelesine vurgu yaparak, "Kadınlara yönelik şiddetin hiçbir şekli kabul edilemez. Latif Aydemir, disiplin süreci sonunda partimizden ihraç edilecektir" dedi.

Ne Olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Latif Aydemir, mecliste yaptığı konuşmada, "Hanımlarımızı ve kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bazı bayanlar için erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Çünkü insanlar, bakın hanımlarımızın birçoğunu tenzih ederek dedim. O kadar çok insan durduk yerde, kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa gözümüzü karakolda açarız" demişti.

Kaynak : PHA