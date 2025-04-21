AK Parti Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu ay yeni gelişmeler olabilir" mesajını veren Çelik, Terörün kendini feshetmesi, silah bırakması dönüm noktası olacaktır" dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 16.40'ta başlayan AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı ile ilgili parti sözcüsü ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokrasinin ölçeğini büyütmek için yeni bir sayfa açıldığını belirten Çelik, büyük demokratik reformlara imza attıklarını söyledi.

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin konuşan Çelik, terörsüz Türkiye yolunda bu ay içinde yeni gelişmelerin olacağının altını çizerken, Türkiye'nin artık terör sayfasını kapatması gerektiğini belirterek, terörsüz Türkiye hedefi vurgusunı yineledi.

Öte yandan gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Sözcü Çelik, normal doğum tartışmalarına da değinerek, kadınlara yönelik bir dayatmanın söz konusu olmadığını belirtti.

Hem anne hem de bebeğin sağlığını düşündüklerini vurgulayan Çelik, "Normal doğum konusunda annenin ve çocuğun sağlığı önemlidir. Kadınlara bir dayatma yapıldığı konusu doğru değil. Temel yaklaşım annenin ve bebeğin sağlığıyla ilgili gereksiz cerrahi müdahalenin önüne geçmektir. Biz tüm anne adaylarına ve annenlere saygımızı iletiyoruz. Kadınların herhangi bir hayat şekline ve tercihlerine dayatma yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bizim temel yaklaşımımız anne ve bebeğin sağlığıdır" diye konuştu.