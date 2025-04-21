İl Genel Meclis Başkanı, Besni Belediye Başkanı, Tut Belediye Başkanı, İl Başkanı, İl Başkan Yardımcıları, Merkez İlçe Başkanı, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı, Besni İlçe Başkanı, Besni İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve teşkilat mensupları ile birlikte Adıyaman’da temaslarda ve ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ile bir araya gelen Özhan ardından kurum müdürleri ve muhtarların da yer aldığı Sincik Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Toplantıda, Sincik ilçesine yönelik projeler ve yatırımlar görüşüldü, talep ve öneriler değerlendirildi.

Milletvekili Özhan, daha sonra Sincik ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yerel ekonominin bel kemiği olan esnafla yapılan bu birebir görüşmelerin, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Özhan, “Bir fincan çayın buharında, bir selamın içtenliğinde, bir tebessümün kıymetinde esnafımızla buluştuk. Adıyaman’ımızın kalkınması, esnafımızın ayakta kalmasıyla mümkündür. Onların sorunlarını ancak sahada dinleyerek çözebiliriz” dedi.

Milletvekili Özhan, daha sonra Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’u makamlarında ziyaret etti, istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Özhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ile birlikte geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don olayından etkilenen Olgunlar (Harun) Köyündeki çiftçileri ziyaret etti, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de yaşanan hasarı yerinde inceledi. Olgunlar (Harun) Köyü Muhtarı Mehmet Bulut’tan gerekli bilgileri alan Özhan, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı da Adıyaman’a davet ettiklerini anımsatarak; “Sayın Bakanımızı çiftçilerimizin sorunları, beklentileri ve özellikle geçtiğimiz hafta ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Adıyaman’ımızda da çiftçilerimizi büyük bir zarara uğratan zirai don etkilerini yerinde görmek üzere şehrimize davet ettik. Programı netleştiğinde bu konuda kamuoyunu bilgilendireceğiz.” dedi.

Özhan, ziyaretleri kapsamında ayrıca Türkiye Gençlik Vakfı tarafından ülke genelinde düzenlenen, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için organize edilen ve 230.000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 2024-2025 “Kitap Kurdu Sınavı”nda 7. ve 8. sınıf kategorisinde Türkiye birincisi olan Adıyaman’dan Zümra Meryem Güler'i ve ailesini ziyaret etti, başarı dileklerinde bulundu.

İl Müftülüğü tarafından Kur’an Kurslarına destek sağlamak amacıyla düzenlenen kermesi ve Basın Sitesi’nde yer alan yerel ve ulusal basın temsilcilerini de ziyaret eden Özhan, ardından AK Parti Bahçecik Mahalle Başkanı Mahmut Ekinci ve yönetimiyle sahadaki çalışmaları değerlendirdi, mahallenin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Özhan ayrıca, Adıyaman’ın sevilen yüzlerinden diyaliz hastası Abdülkadir Ekinci’yi de evinde ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Adıyaman programına da katılan Milletvekili Özhan, ziyaretlerinden ötürü Bakan Yerlikaya’ya teşekkür etti.

Adıyaman’da gerçekleştirilen Türkiye’nin Huzuru toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan ve Mustafa Alkayış ile Bakanlık bürokratları ve Adıyaman il protokol mensupları katıldı.

Kaynak : PHA