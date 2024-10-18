"Etki Ajanlığı" Düzenlemesi

Teklifin 16. maddesiyle, devletin güvenliği ve siyasal yararları aleyhine suç işleyenlere, casusluk faaliyeti kapsamında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yabancı devlet veya organizasyonlar adına stratejik çıkarlar doğrultusunda suç işleyenlerin cezalandırılması, casusluk suçlarının daha etkin bir şekilde ele alınmasını amaçlıyor.

"Güler'den Açıklama"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin amacını açıklarken, "Bu düzenleme, casusluk faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilmesini amaçlıyor. Son zamanlarda yaşanan casusluk eylemlerine karşı bu düzenleme hazırlandı" dedi. Ayrıca, muhalefetin teklife yönelik eleştirilerine de değinen Güler, "Muhalefet, kanun teklifinin içeriğini tam anlamadan tepki gösteriyor," dedi.

"10. Yargı Paketi Yolda"

Güler, son dönemde gündeme gelen "cezasızlık" algısına karşı Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarına dikkat çekerek, bu konuların da değerlendirileceği yeni bir yasa taslağının hazırlandığını ve 10. Yargı Paketi'nin yakında TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

"Noterlik Sistemiyle İlgili Düzenlemeler"

Kanun teklifiyle noterlik hizmetlerinde de çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Noterlerin tatil günlerinde çalışma esaslarına dair yönetmelik düzenlemeleri getiriliyor ve noterlik ücret tarifesinin mali takvimle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca noterlik işlemlerinde kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla tahsilat yapılabilmesi de düzenlemede yer alıyor.

"Boşanma Sürecinde Düzenleme"

Boşanma davasının reddedilmesi durumunda, ortak hayatın yeniden kurulamaması halinde boşanmaya karar verilmesi süresi 3 yıldan 1 yıla indiriliyor. Bu değişiklik, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği iptal kararlarına dayanıyor.

"Hakim ve Savcılarla İlgili Düzenlemeler"

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve hakim-savcı kadrolarına dair düzenlemeler de teklifin kapsamında yer alıyor. Bölge adliye mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcıvekillerinin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmesi ve iş durumuna göre birden fazla Başsavcıvekili atanması düzenleniyor.

Kaynak : PHA