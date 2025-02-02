Türkiye’nin bölgedeki kararlı mücadelesinin sadece sınır güvenliğini değil, aynı zamanda bölge halkına barış ve huzur getirmeyi amaçladığını vurgulayan Doğan, "Bölgede yaşayan kardeşlerimize yakında barış ve huzurlu günler yeniden doğacak" dedi.

"Türkiye Ortadoğu'da Destan Yazıyor"

Milli Savunma Bakanlığı’nın terörle mücadeledeki başarılarını hatırlatan Ahmet Doğan, bu operasyonların Ortadoğu’da dengeleri yeniden şekillendirdiğini ifade etti. Doğan, özellikle Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nun önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı’mızın Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu, terör örgütlerinin lojistik altyapısını büyük ölçüde çökertmiştir. Operasyon kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu başarı, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bölgede barış ve huzuru yeniden tesis etme yolunda önemli bir adımdır. Türkiye, Ortadoğu’da adeta destan yazmaktadır."

"Barış ve Huzur Yeniden Tesis Edilecek"

Suriye ve Irak’taki gelişmelere de değinen Doğan, Türkiye'nin bölgede barışı sağlamaya yönelik çabalarının altını çizdi. Doğan, "Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç, Türkiye’nin liderliğinde bölgenin barışa doğru ilerlediğini göstermektedir. Irak’ta da benzer çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin huzur içinde yaşayabileceği günler yakındır" dedi.

"Türk Devleti Mazlumlar İçin Güvence Kaynağıdır"

Türkiye’nin yalnızca sınırlarını korumakla kalmayıp, mazlum halklara da güvence sağladığını belirten Ahmet Doğan, şunları kaydetti:

"Tüm dünya Türk’ün gücünü bir kez daha gördü. Türkiye Cumhuriyeti, yurtta ve dünyada barış ilkesine bağlı kalarak sadece kendi halkına değil, tüm mazlumlara da güvence sağlamaktadır. Bölgede yaşayan kardeşlerimize barış ve huzuru getirmek için gösterilen bu çabalar, dünya barışına da büyük katkı sunmaktadır."

"Türkiye’nin Başarısı Dünya İçin Bir Örnek"

Ahmet Doğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki kararlılığı ve başarısının sadece askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası arenadaki barış elçisi rolünü pekiştirdiğini vurguladı. Doğan, "Türkiye’nin bu başarıları, dünya genelinde barış ve huzurun sağlanmasında önemli bir model teşkil etmektedir. Tüm dünya bir kez daha Türk milletinin kararlılığını ve gücünü takdirle izlemektedir" ifadelerini kullandı.

Doğan, Türkiye’nin bölgedeki barış çabalarının ve terörle mücadelesinin sadece ulusal güvenlik için değil, bölgesel istikrar için de hayati önemde olduğunun altını çizdi.

Kaynak : PHA