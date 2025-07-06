‘Kayıkçı kavgasının ötesine geçmeliyiz’



Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan Ağıralioğlu, Türkiye’nin siyaset ve hukuk ilişkisini sağlıklı bir zemine taşıması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, devletin kuruluş ilkelerinin gelecek nesillere taşınmasında sorumluluk sahibi tüm kesimlerin yapıcı davranması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, şu değerlendirmede bulundu:



“Bir karar vermek zorundayız. Memleketin istikbali, milletin geleceği, devletin kuruluş ilkeleri ile bir bütün hâlinde gelecek asra taşınması için ‘kayıkçı kavgasının’ ötesinde bir adım atmak zorundayız.”



‘Siyasetçinin yolsuzlukla anılması kabul edilemez’



Siyasetçilerin yüz kızartıcı suçlarla anılmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, en az bunun kadar tehlikeli olanın da hukukun siyasal hasımlara karşı silah gibi kullanılması olduğunu dile getirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Siyasetin, siyasetçinin, milleti temsil makamında olanların rüşvet, irtikâp, adam kayırma, suç gelirinin aklanması gibi yüz kızartıcı suçlarla anılması, faili olması, iştirak etmesi kabul edilemez olduğu izahtan varestedir. En az bunun kadar kabul edilemez ve affedilmez olan ise hukukun siyasi hasımlığa yöneltilmiş bir giyotin hâline getirilmesidir.”



‘Rüşvete karşı tutum tarafsız olmalı’



Ağıralioğlu, yolsuzluk ve rüşvete karşı mücadelenin ilkeli olabilmesi için kişilere göre değişmemesi gerektiğini belirtti. “Rüşvetin ayakkabı kutusu ile baklava kutusunda verilmesi arasında fark görüyorsanız taraflısınız” diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:



“Yolsuzluğa ve rüşvete karşı duruşunuz; kendimden, ötekinden ayrımı yapmadan kesin ve tereddütsüz olursa ilkeli, ‘Benden olan yapabilir, muhalif olduğum yaparsa itiraz ederim, kınarım, kızarım’ derseniz itibarsız olur. Rüşvetin ayakkabı kutusu ile baklava kutusunda verilmesi arasında bir fark görüyorsanız, taraflı; hukukun siyasi darbe enstrümanı olarak kullanılmasına her şartta itiraz edebiliyorsanız, tarafsız olursunuz.”



‘Devletin vakarı, milletin birliği zedelenmemeli’



Devletin vakarına, milletin birliğine ve toplumsal dayanışmaya zarar verecek adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Bizim, ciddiyetini siyasetin hırslarına çiğnetecek devlet vakarımız, kutuplaşmaya feda edecek millet evladımız, kaybedecek günümüz, tüketecek sabrımız yok. Devlet ciddiyetle, iktidar mesuliyetle, muhalefet uhuletle davranmak zorundadır. Bu, içinden geçtiğimiz süreç bağlamında sorumluluk sahibi bir muhalefet itirazıdır.”

Kaynak : PHA