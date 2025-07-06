‘Türk siyasetinin vicdanı ve denge unsuru’



Ali Önat, 6 Temmuz 1997 tarihinde MHP Genel Başkanlığı görevine seçilen Devlet Bahçeli’nin, geçen 28 yıllık süreçte ülkücü harekete yön verdiğini ve Türk siyasetine denge getirdiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



“6 Temmuz 1997 tarihinde partimizin Genel Başkanlığına seçilen Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, bu kutlu görevi üstlenişinin 28. seneidevriyesini büyük bir gurur, vefa ve minnet duygusuyla idrak ediyoruz. Sayın Bahçeli; sadece Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in değil, Türk siyasetinin vicdanı, aklı ve denge unsuru olmuştur.”



‘Türkiye’yi kaostan sağduyusuyla çıkarmıştır’



MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin zor dönemlerde gösterdiği ferasetli duruşun Türkiye’nin birlik ve beraberliği açısından hayati önemde olduğuna dikkat çeken Önat, şöyle devam etti:



“Sayın Genel Başkanımız, ferasetiyle, vakar ve sabrıyla her zaman milletimizin menfaatini öncelemiş, siyaset üstü bir şahsiyet olarak devleşmiştir. Rakiplerine dahi saygılı, kucaklayıcı ve ilkeli duruşu, MHP’yi millet nezdinde saygın bir noktaya taşımıştır. O’nun siyasi anlayışı, sadece bizim değil, tüm Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu uzlaşma ve sağduyu zeminidir.”



‘Lider O’dur, dava O’nundur, sadakat O’nadır’



Adıyaman teşkilatları olarak Bahçeli’nin liderliğine bağlılıklarını sürdüreceklerini belirten Önat, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:



“Bizler, Bilge Liderimizin izinden yürümekten onur duyuyoruz. Bu kutlu davada, onun çizdiği yolda; inançla, sadakatle ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü Lider O’dur, Dava O’nundur, Sadakat O’nadır.”



Açıklamasının sonunda MHP camiasının ve Türk milletinin Bahçeli’nin liderliğinin kıymetini bildiğini belirten Önat, şu mesajla sözlerini tamamladı:



“Yol gösterici aklı, devlet adamı duruşu ve yüksek ahlakıyla Sayın Devlet Bahçeli, yalnızca bugünün değil, geleceğin de lideridir. Allah kendisinden razı olsun, ömrüne bereket versin.”

Kaynak : PHA