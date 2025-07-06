Tutdere’nin gözaltına alınmasının ardından PERRE Haber Ajansı'na açıklama yapan Mehmet Anaç, yolsuzluk iddialarına karşı hukukun işletilmesini savunduklarını belirtti ancak mevcut sürecin adaletten uzak olduğunu söyledi. Anaç, hukukun bir “siyasi mühimmat” haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.



‘Hukuk, tarafsız ve eşit uygulanmalıdır’



DEVA İl Başkanı Mehmet Anaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Adıyaman Belediye Başkanı’nın gözaltına alınması, hukuki bir süreçten çok, siyasetin yön verdiği bir operasyon görüntüsü vermektedir. Bu durum, doğrudan halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye bir müdahaledir. Eğer ortada bir yolsuzluk, kamu zararına bir işlem varsa elbette hukuk devreye girmeli ve gereken yapılmalıdır. Bizim de parti olarak savunduğumuz; yolsuzlukların üzerine yasalar çerçevesinde gidilip gerekenin yapılmasıdır.”



Anaç, adaletin sağlanabilmesi için hukukun yalnızca muhalefete değil, iktidar çevresine de eşit uygulanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:



“İktidarın hoşuna gitmeyen her muhalif figürü terörle ya da yolsuzlukla ilişkilendirmesi, ne hukuki ne de ahlaki bir tutumdur. Şu soruyu sormak mecburiyetindeyiz: Neden bu tür operasyonlar hep muhalif belediyelere yönelik yapılıyor? İktidar çevresindeki belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları neden yıllardır görmezden geliniyor?”



‘Ayakkabı kutusundan ayakkabı çıkan bir adalet’ vurgusu



Mehmet Anaç, açıklamasının sonunda adaletin araçsallaştırılmasına karşı olduklarını belirtti:



“Adaletin tecelli etmesi için hukuk herkes için eşit ve tarafsız işletilmelidir. Aksi takdirde bu, hukuku araçsallaştırmak ve toplum üzerinde bir korku iklimi yaratmak anlamına gelir. Bu etik de değildir, vicdani de değildir.”



“Biz DEVA Partisi olarak; ayakkabı kutusundan ayakkabı, baklava kutusundan baklava çıkan, adaletin şaşmadığı, hukukun üstün olduğu bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Halkın iradesine saygı, hukukun üstünlüğü ve temiz siyaset olan vazgeçilmez ilkelerimizi savunmayı sürdüreceğiz.”

Kaynak : PHA