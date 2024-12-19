İntiharın Toplumsal ve Bireysel Boyutları Ele Alındı

Konferansta, intihar vakalarının bireysel ve toplumsal boyutları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Dr. Öğr. Üyesi Eylül Ceren Demir, intiharı önlemede etkili olabilecek destek mekanizmaları ve toplumun bu süreçte üstlenmesi gereken rol hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Toplumun duyarlılığının artırılması gerektiğine dikkat çeken Demir, "Toplumsal farkındalık, destek mekanizmalarının etkili kullanılması ve bireylere erişim sürecinin hızlandırılması, intihar oranlarının azaltılmasında büyük rol oynar" dedi.

Demir, destek mekanizmalarının yalnızca profesyonel yardım kuruluşlarıyla sınırlı olmadığını, aile, okul, arkadaş çevresi ve kamu kurumlarının da bu mekanizmalar içerisinde bulunduğunu vurguladı. Psikolojik destek hatlarının etkin kullanımı ve kamu spotlarının yaygınlaştırılmasının bu süreçte etkili olacağını dile getirdi.

Sorular Yanıtlandı, Teşekkür Belgesi Takdim Edildi

Konferansın sonunda, katılımcılar merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Öğrencilerden ve akademisyenlerden gelen soruları yanıtlayan Dr. Öğr. Üyesi Demir, özellikle ailelerin intihar vakalarını önlemedeki rolüne dikkat çekti. Bu süreçte gençlerle açık iletişim kurulmasının önemini vurgulayan Demir, "Gizlilikle yürütülen duygusal sorunlar, intihar düşüncesini derinleştirebilir. Ailelerin, genç bireylerin ruhsal değişimlerini gözlemlemesi ve gerektiğinde destek alması kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, Dr. Öğr. Üyesi Eylül Ceren Demir'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Dekan Tuğluk, bu tür etkinliklerin, hem üniversite camiasının hem de toplumun ruh sağlığına yönelik farkındalığı artırdığına dikkat çekti.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinliğin, öğrenci ve akademisyenlerin ilgi odağı olduğu belirtildi. Üniversite yönetiminin, toplum ruh sağlığını ilgilendiren konularda bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerine devam edeceği ifade edildi.

Kaynak : PHA