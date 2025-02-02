Anma Programında Toplumsal Dayanışma ve Hatıralar Canlanacak

Deprem şehitlerinin anısını yaşatmak ve toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla organize edilen bu anlamlı etkinlikte, duygusal anlar yaşanacak. Adıyamanlılar Vakfı, depremde yitirilen hayatların hatırasını canlı tutmayı ve bu acılardan çıkarılacak derslerle daha güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

Hasan H. Göksu: “Unutmamak ve Dayanışmayı Sürdürmek Zorundayız”

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan H. Göksu, anma programına ilişkin yaptığı açıklamada, deprem şehitlerinin hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depremleri, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Bu acıları unutmamak, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hatırasını yaşatmak ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. Adıyamanlılar Vakfı olarak, bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Deprem şehitlerimizi anmak ve ortak duygularımızı paylaşmak için düzenlediğimiz bu programa tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.”

6 Şubat Deprem Şehitleri Dualarla Anılacak

Etkinlik Detayları

Tarih: 6 Şubat 2025

Saat: 19.00

Yer: Bağcılar Halk Sarayı, İstanbul

Slogan: “Kardelen Gibi Umutla, Birlikte Güçlü Yarınlara!”

Adıyamanlılar Vakfı, düzenlediği bu anlamlı programla sadece kaybettiklerimizi anmayı değil, aynı zamanda toplum olarak daha güçlü bir dayanışma ruhu oluşturmayı hedefliyor. Tüm vatandaşların davetli olduğu bu etkinlikte, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anılacak ve toplumsal birliktelik mesajı verilecek.

Kaynak : PHA