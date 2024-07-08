Adıyaman’dan 2 Türkiye genelinden 16 sporcunun yer alacağı Milli Takıma Antrenör olarak ilimizden Mehmet Arslan’ın da Milli Takım Antrenörü olarak davet edilgini belirten İl Müdürü Keleş, 11-14 Temmuz tarihinde İstanbul’da yapılacak olan Youth Open U13 Uluslararası Badminton turnuvasında Türkiye’yi temsil edeceklerini söyledi.

Sporcular ve antrenör milli takıma seçilmesini değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Adıyaman’da birçok farklı branşta sporcularımız Milli takımlarda yer almaya devam ediyor. Bu anlamda mutluluklarımıza bir yenisini daha eklemeyi başardık. Adıyaman’dan Safvan Erenay Kökpınar,Ahmet Yusuf Akçakaya ve Antrenör Badminton Milli takım kampına davet edildiği için çok mutluyum"dedi.



Kaynak : PHA