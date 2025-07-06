Veli Ağbaba: ‘Abdurrahman Tutdere Adıyaman’ın vicdanıdır’



Toplanan kalabalığa ilk hitap eden isim CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu. Ağbaba, Tutdere’nin halk tarafından tanınan ve sevilen bir siyasetçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Abdurrahman Tutdere’yi tanımayan Adıyamanlı var mı? Harama el uzatır mı? Abdurrahman Tutdere Adıyaman’ın vicdanıdır, namusudur, şerefidir. 6 Şubat depreminin ardından verdiği emek ortadadır. Meclis’te tütünü, depremi, yoksulluğu konuşan bir tek o oldu. Vekil olduğundan beri Adıyaman boynu bükük kalmadı.”



“Bu operasyon sadece CHP’ye değil, Abdurrahman’a oy veren ya da vermeyen herkese yapılmıştır. Bu halkın iradesine yapılan bir müdahaledir. Aracı, evi, ailesi bellidir. Bu kentte yaşayıp da Abdurrahman’ın dürüstlüğünü bilmeyen yok. Çağrım şudur: Bu namusa sahip çıkın. Bu iradeye sahip çıkın. Pazartesi günü Abdurrahman kardeşim aranıza dönecek, buna yürekten inanıyoruz.”



Murat Emir: ‘Onların savcıları varsa, bizim de halkımız var’



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise konuşmasında Adıyaman halkına “iradenize sahip çıkın” çağrısı yaparken, sert eleştirilerde bulundu:



“Onların savcıları, hakimleri, adliyeleri varsa bizim de halkımız var. Onların sarayları varsa bizim de meydanlarımız var. İşte bu meydanda halkın iradesine sahip çıkıyoruz. Ne Abdurrahman’dan vazgeçeceğiz ne de halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızdan.”



“Tayyip Erdoğan’ın dediği değil, milletin dediği olacak. Millet Adıyaman’da Abdurrahman’ı seçtiyse, Adıyaman’ı Abdurrahman yönetecek. Onların tutuklamaları bizi yıldıramaz. Abdurrahman’ı tutukladığınızda yalnızca onu değil, halkın iradesini hapse atmış oluyorsunuz.”



‘Cesaretiniz varsa tutuksuz yargılayın’



Murat Emir, yargı sürecinin tarafsız ve adil olması gerektiğini savunarak şunları kaydetti:



“Hiçbir CHP’li siyasetçinin, milletvekilinin, belediye başkanının veremeyeceği tek kuruş hesap yoktur. Tutuksuz yargılama istiyoruz. Cesaretiniz varsa tutuksuz yargılayın. Ekrem İmamoğlu 3,5 aydır iddianame bekliyor. Biz adil yargılanma istiyoruz. Hem adil, hem acil hem de tutuksuz.”



“Abdurrahman’ı tutuklamakla bu mücadeleyi bitiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın, sonunda biz kazanacağız.”



‘Zulümleri ne kadar artarsa artsın, gidişleri yakındır’



CHP’li Emir, konuşmasında hükümete yönelik erken seçim çağrısında da bulundu. “Sandık eninde sonunda gelecek” diyen Emir şu ifadeleri kullandı:



“Zulümleri ne kadar artarsa artsın, gidişleri yakındır. O sandık gelecek. CHP’liler ve demokrasiye inanan milyonlar yan yana gelecek ve bu gidişi sağlayacak. Bizler bir arada oldukça bu mücadele bitmez.”



Sahneden düştü, hastaneye kaldırıldı



Konuşmasının ardından platformdan inerken dengesini kaybeden Murat Emir, sahneden düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen Emir’in, Adıyaman’daki ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA