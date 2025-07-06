‘Recep Tayyip Erdoğan’ın cübbeli darbecileri var’



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, yaşananları “sivil darbe” olarak nitelendirdi. Karasu, “12 Martlarda, 12 Eylüllerde postallı generallere biat etmedik, bugün de Erdoğan’ın cübbeli savcılarına teslim olmayacağız” diyerek şunları söyledi:



“12 Eylül’ün postallı generalleri vardı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın cübbeli generalleri, cübbeli savcıları var, cübbeli darbecileri var. O postallı generallere teslim olmadık, bugün de bu hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz.”



‘CHP’liler yüzü ak şekilde dolaşmaya devam edecek’



Ulaş Karasu, geçmişte yargı eliyle yürütülen davalarda yaşanan mağduriyetleri hatırlatarak, bugünkü sürecin benzer bir anlayışla yürütüldüğünü savundu:



“Zekeriya Öz’ü hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi nerede? Kaçtı gitti. Aynı mantıkla yürütülen bu operasyonlar karşısında hiç merak etmeyin; Akın Gürlek de gidecek ama Cumhuriyet Halk Partililer yüzü ak bir şekilde bu topraklarda dolaşmaya devam edecek.”



‘Adıyaman hâlâ konteyner kent’



Karasu, 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman’ın yaşadığı mağduriyetlere de dikkat çekti. Deprem sonrası verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Karasu, “Devlet üç gün Adıyaman’a ulaşamadı. Şimdi ise aradan 30 ay geçmesine rağmen insanlar hâlâ konteynerde yaşıyor. Erdoğan önce bu sorunlara el atsın” dedi.



“Recep Tayyip Erdoğan meydanlarda 12 ayda evleri teslim edeceğiz dedi. 30 ay geçti, hâlâ konteyner kentler ayakta. Bu siyasi operasyonları bırakın, halkın derdine çözüm üretin.”



‘Adaleti öldürürseniz, devlet de ölür’



Karasu konuşmasında adalet ve ahlak vurgusu da yaptı. Peygamber Efendimiz ve Fatih Sultan Mehmet’in adalet anlayışını örnek göstererek şunları dile getirdi:



“Peygamberimiz ‘Bir gün adaletle hükmetmek, bir yıl ibadetten hayırlıdır’ diyor. Fatih Sultan Mehmet ‘Kadıyı satın alırsan adalet ölür, adalet ölürse devlet de ölür’ diyor. Erdoğan, sen bunları kulağına küpe et!”



‘Sandık gelecek, Erdoğan gidecek’



CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, erken seçim çağrısı da yaptı. “O sandık tıpış tıpış gelecek” diyen Karasu, seçim takvimiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:



“2 Kasım’da gelmezse 2026’da, o da olmazsa 2027’de, ama en geç 2028’in Nisan ayında o sandık gelecek ve Recep Tayyip Erdoğan gidecek.”



‘Biz savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyiz’



Konuşmasında CHP’nin tarihine de atıfta bulunan Karasu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halktan ve mücadeleden yana bir çizgide olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:



“Bizler savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyiz. 4 Eylül Sivas Kongresi’nde doğduk. Atatürk’ün, İnönü’nün, Ecevit’in yol arkadaşlarıyız. Bu zulme, bu baskıya ne eğiliriz ne de geri adım atarız.”



‘Tutdere görevine dönene kadar alanlardayız’



Karasu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yeniden görevine dönene kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



“Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Abdurrahman kardeşim belediye başkanlığına dönene kadar, cumhurbaşkanı adayımız Silivri’den çıkıp görevine başlayana kadar bizler bu meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

Kaynak : PHA