Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Adıyamanlı veliler, okul güvenliğinin artırılması ve okullarda polis görevlendirilmesi çağrısında bulundu.

Velilerden Burhan Akar, yaşanan olayların ardından çocuğunu okula göndermekte zorlandığını ifade ederek, 'Kesinlikle çocuğumu okula gönderemiyorum. Türkiye çok kötü bir yer olmaya başladı. O küçücük çocuk bu kadar insanı katledebiliyorsa biz çocuklarımızı nasıl gönül rahatlığıyla okula göndereceğiz? Çok büyük önlemler alınmalı. Okul bahçelerinde polislerin ve güvenlik görevlilerinin olması gerekiyor' dedi.

Okullarda daha sıkı denetim yapılması gerektiğini vurgulayan Akar, öğretmen seçimlerinin de titizlikle yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bir diğer veli Seyfettin Taşkın ise yaşanan olayların toplumda ciddi bir endişe oluşturduğunu belirterek, 'Ülkemiz için gerçekten endişe verici bir durum. Çocuklarımızı daha rahat şekilde okula göndermek isterdik. Bu konuda önlemlerin artırılmasını istiyoruz. Sadece özel güvenlik değil, polislerin de okullarda olması bize daha fazla güven verir' ifadelerini kullandı.

Veliler, okul güvenliğinin artırılması ve çocukların daha güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

