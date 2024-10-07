Etkinlik, Adıyaman Kent Konseyi Başkan adayı Erdoğan Altunbaş’ın sponsorluğu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından UMFED Adıyaman İl Başkanı Cebrail Erdil, basın açıklaması yaparak uyuşturucu ile mücadelenin önemine vurgu yaptı.

“Aile Yapısı Değişiyor, Sivil Dayanışma İhtiyacı Artıyor”

UMFED Adıyaman İl Başkanı Cebrail Erdil, yaptığı açıklamada modern dünyada aile yapısının zayıfladığını ve çocukların kontrolünün aile dışına kaydığını belirtti. Erdil, “Değişen dünya, aile yapısını da dönüştürdü. İş yaşamındaki değişiklikler, eğitim sistemi ve dijitalleşme, çocukların aileden bağımsız yetişmesine neden oluyor. Bu süreçte ailelerin çocuklarını korumak ve yönlendirmek için sivil toplum dayanışmasına ihtiyaç duyuluyor” dedi. Erdil, UMFED olarak uyuşturucuya bulaşmış ya da tehlike altında olan gençlere destek olduklarını ve toplumla birlikte bu mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı.

"Uyuşturucu İle Mücadele Toplumsal Bir Sorumluluktur"

Uyuşturucuyla mücadele, sadece bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olarak görülüyor. Uyuşturucu kullanımının artışı, bireylerin sadece fiziksel sağlığını değil, psikolojik ve sosyal yapılarını da derinden etkiliyor. UMFED gibi sivil toplum kuruluşları, bu tehlikeye karşı farkındalık oluşturarak toplumun her kesimini mücadeleye dahil etmeyi amaçlıyor. Cebrail Erdil de bu sorumluluğun altını çizerek, “Ailelerin yanında olmak, topluma destek sunmak ve geleceğimiz olan gençleri korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

"Gençleri Korumak İçin Dayanışma Şart"

Erdil, ailelerin çocukları üzerinde tam bir kontrol sağlayamadığını belirterek, bu noktada sivil dayanışmanın devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Erdil, "UMFED bünyesinde uyuşturucuya bulaşmış veya risk altında olan gençlere elimizi uzatıyoruz. Ailelerin yanında olacak, toplumun her kesimiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hep birlikte gençlerimizi koruyarak ülkemizin geleceğini sağlam temellere oturtacağız” dedi.

"İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın"

Basın açıklamasını, Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e söylediği sözlerle bitiren Erdil, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, devleti yaşat ki ümmet yaşasın, ümmeti yaşat ki dünya yaşasın" diyerek, insanı merkeze alan bir anlayışla uyuşturucuyla mücadelede tüm topluma görev düştüğünü vurguladı.

"Uyuşturucuyla Mücadele: Toplumun Geleceği İçin Hayati Bir Savaş"

Uyuşturucu madde kullanımı, bireylerin sadece sağlıklarını değil, aile ilişkilerini, eğitim ve iş hayatlarını da etkileyen ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan uyuşturucu kullanımının, gelecek nesilleri tehdit eden en büyük sorunlardan biri haline geldiği uzmanlarca belirtiliyor. Uyuşturucuyla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının ve devletin ortak çalışması hayati önem taşırken, sivil toplum kuruluşlarının, farkındalık yaratmanın yanı sıra, gençleri ve aileleri bilinçlendirerek toplum sağlığını korumaya yönelik adımları daha da büyük anlam kazanıyor.

Kaynak : PHA