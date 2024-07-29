Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından farklı adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 357 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu, 81 gram bonzai, 41 kök kenevir, 24 gram metamfetamin, 2 gram eroin ve 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 28 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA