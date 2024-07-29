28 Temmuz Pazar günü ekipler, vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçerek sorunu anında giderdi.

Sıratut Mahallesi sakinleri, 402 Sokak'ta lağım borusunun patladığını fark ederek Belediyenin 153 Çözüm Merkezine bildirdi. Çözüm Merkezinin yönlendirmesi üzerine Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü nöbetçi ekipleri pazar günü hızla olay yerine intikal etti.

Hızlı ve etkili çalışma

Ekipler yaptıkları incelemede, ağır tonajlı araçlar ve ekskavatörlerin geçişi esnasında yolda çökmeler meydana geldiğini ve çökmeye bağlı olarak boruların kırıldığını tespit etti.

Lağım borusunun tamirini ve sokakta meydana gelen çökmenin onarımını kısa sürede tamamlayan ekipler, mahalle sakinlerinin mağduriyetini hızla giderdi.

Vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinden memnun kaldıklarını belirterek "Pazar günü olmasına rağmen ekiplerin anında müdahale etmesi, bizleri çok memnun etti. Sorun kısa sürede çözüldü ve mahallemiz yeniden eski haline döndü." diye konuştu.

“7/24 görevimizin başındayız”

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, vatandaşların mağduriyetini gidermek için 7/24 görev başında olduklarını belirterek bazı sosyal medya hesaplarından yayılan eksik bilgiye dayalı ve yorum içeren asparagas söylemlere itibar etmemeleri çağrısında bulundular.



Kaynak : PHA