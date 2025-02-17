Adıyaman İl Jandarma Komutanlığ tarafından uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 17 Ocak 2025 tarihinde Adıyaman İl Merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı.

Yapılan operasyon kapsamında:

450 gram metanfetamin, 7 gram skunk, 3 gram reçine esrar, 2 gram bonzai, 1 adet aparat ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 25 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlemler başlatıldı.

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Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ve koordineli operasyonu sayesinde uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım atılırken, vatandaşların güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: igf