Adıyaman Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Ziraat Odası başkanları, muhtarlar ve tütün firmalarının temsilcileri bir araya gelerek fiyatlar ve alım süreciyle ilgili yaşanan sorunları masaya yatırdı.

"Toplantıya Yoğun Katılım: Tütün Üreticileri Endişeli"

Adıyaman Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı F. Rüştü Zorlu Turanlı, Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer, çok sayıda köy muhtarı ve tütün alımı yapan firmaların temsilcileri katıldı. Toplantının ana gündem maddesini, tütün fiyatlarının düşük seviyelerde seyretmesi ve bu durumun tütün üretimine olan olumsuz etkileri oluşturdu.

Başkan Özkan: "Tütün Üretimi Tehlikede"

Toplantıda konuşan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, tütün üreticilerinden ve muhtarlardan tütün fiyatlarıyla ilgili yoğun şikayetler aldıklarını belirtti. Özkan, özellikle Wirginia tipi tütünde fiyatların üreticileri tatmin etmediğini ve bu durumun tütün üretimini baltalayacağını ifade etti. "Fiyatların düşük tutulması, yüz yıllardır üretimini yaptığımız tütünden çiftçilerimizi vazgeçirmeye kadar varacak sonuçlar doğurabilir" diyen Özkan, tütün firmalarını sözleşmelere ve girdi maliyetlerine uygun şekilde fiyat belirlemeleri konusunda uyardı.

"Ege Menşei Tütünlerdeki Fiyat Farkına Dikkat Çekildi"

Ege menşei tütünlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yaşar Özkan, Ege Bölgesi ile Adıyaman’daki fiyat farkının asgariye indirilmesinin bölgedeki tütün üretimini artıracağını vurguladı. "Eğer bu fark kapatılmazsa, bölgemizdeki tütün üretimi mevcut seviyenin altına inecektir" diye konuşan Özkan, Adıyamanlı tütün üreticilerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Tütün Firmalarına Çağrı"

Toplantıda ayrıca, tütün alımı yapan firmalara yönelik bir çağrıda bulunuldu. Firmaların, çiftçilerin üretim maliyetlerini ve sözleşme şartlarını göz önünde bulundurarak fiyatları belirlemeleri gerektiği ifade edildi. Ziraat Odası Başkanı Özkan, fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde tütün üreticilerinin büyük bir ekonomik zorlukla karşı karşıya kalacağını ve bölgedeki tütün üretiminin ciddi bir tehdit altında olduğunu vurguladı.

"Tütün Üreticileri Fiyat İyileştirmesi Bekliyor"

Toplantının ardından, Adıyamanlı tütün üreticileri fiyatların revize edilmesini bekliyor. Tütün firmalarının, üreticilerin taleplerini dikkate alarak fiyatları yeniden gözden geçirmesi gerektiği belirtilirken, üretimin devamlılığı için çiftçilere gereken desteğin sağlanması çağrısı yinelendi.

Kaynak : PHA