Başvurular, 25 Eylül 2024 ile 27 Eylül 2024 tarihleri arasında İŞKUR Kahta Bürosu, E-Devlet, Alo 170 ve İŞKUR İUP başvuru sistemleri üzerinden alınacak.

"Kura Çekimi Kahta Kapalı Spor Salonu’nda Gerçekleştirilecek"

Başvuruların ardından, 30 Eylül 2024 tarihinde saat 15:00’te noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle asil personeller belirlenecek. Kura çekimi, Kahta Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. Kura sonucu belirlenen personellerin, işe başlama işlemleri için gerekli evraklarını 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İŞKUR Birimi'ne elden teslim etmeleri gerekecek.

"Personel Görev Süresi 6 Ay Olacak"

Göreve kabul edilen temizlik personelleri, 2 Ekim 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında toplamda 6 ay boyunca görev yapacak. Bu süre zarfında personeller, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda istihdam edilecek.

"TYP Katılım Şartları"

İŞKUR Toplum Yararına Program’a (TYP) katılım sağlamak için belirlenen şartlar şu şekilde:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Öğrenci olmamak (Açık öğretim öğrencileri hariç),

Programın yapılacağı yerde ikamet etmek,

Emekli ya da malul aylığı almamak,

SGK’ya tabi sigortalı çalışan, vergi mükellefi, şirket ortağı veya Bağ-Kur’lu olmamak,

Başvuru öncesindeki son bir yıl içinde proje uygulayıcısının veya yüklenicisinin iş yerinde çalışmamış olmak,

TYP’den bir katılımcı en fazla 9 ay yararlanabilir,

Herhangi bir kurs veya programa katılmama yaptırımı olan kişiler, TYP’den yararlanamaz.

TYP başvuruları ve kura işlemi ile ilgili tüm detaylar, Kahta halkı tarafından yakından takip ediliyor. Program, işsizlikle mücadelede ve bölgedeki geçici istihdamın artırılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Başvuru Süreci ve İletişim Bilgileri"

Başvurular için belirtilen tarih aralığında İŞKUR Kahta Bürosu’na gidilerek, E-Devlet üzerinden, Alo 170 hattından ya da İŞKUR İUP sistemi üzerinden işlemler yapılabilecek. Kura ile ilgili tüm süreç, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İŞKUR Birimi tarafından yürütülecek.

Kaynak : PHA