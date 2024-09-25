Avşar, özellikle Adıyaman ve çevre illerde deprem sonrası imar, tarım arazilerinin kullanımı, TOKİ konutlarının inşası ve çevre sorunlarıyla ilgili detaylı bir soru önergesi sundu. Bu önerge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması talebiyle 25 Eylül 2024 tarihinde Meclis Başkanlığı’na iletildi.

Depremin Ardından Yeniden Yapılanma: İmar ve Şehir Planlama Sorunları

Cem Avşar’ın önergesinde, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya gibi depremden en çok etkilenen şehirlerde, şehir merkezlerinde tehlike arz eden ve yıkılmış binaların halen var olduğu vurgulanıyor. Avşar, bu binaların güvenlik ve sağlık açısından taşıdığı risklere dikkat çekerek, bu durumun yerel yönetimler ve bakanlık tarafından nasıl ele alındığını sorguladı. Aynı zamanda şehirlerin yeniden planlanması sürecinde, merkezi yönetimin uzun vadeli bakış açısıyla yaptığı planların yerel özellikleri ve dinamikleri ne kadar gözettiğini de sorguladı.

Avşar, soru önergesinde şu önemli soruyu dile getirdi: “Tek tip yapılaşmanın önüne geçmek adına, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan projeler geliştiriliyor mu? Yeni yapılan planlarda, kentlerin sosyal donatı alanlarına ve yeşil alanlarına yeterince yer veriliyor mu?” Bu sorular, depremin ardından yapılan acil müdahalelerin yanı sıra uzun vadeli kentsel gelişimin nasıl şekilleneceğine dair endişeleri yansıtıyor.

Tarım Arazilerinin İmara Açılması: Geleceği Tehdit Eden Bir Karar mı?

Avşar’ın önergesindeki bir diğer önemli başlık ise, Adıyaman’da tarım arazilerinin konut amaçlı imara açılmasıyla ilgili endişeler oldu. Milletvekili, tarım arazilerinin bu şekilde kullanıma açılmasının, gıda güvenliği ve yerel tarım ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. “Adıyaman’da tarım arazilerinin konut amaçlı kullanıma açıldığına dair bilgiler doğru mu? Eğer doğruysa, bu kararın gerekçesi nedir ve tarım arazilerinin korunması için herhangi bir önlem alınmakta mıdır?” şeklinde sorular yönelten Avşar, bu konuda kamuoyunu bilgilendirme talebinde bulundu.

Bu tür kararların, yerel halkın geçim kaynaklarını tehdit etmesi ve uzun vadeli gıda güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle dikkatle ele alınması gerektiğini belirten Avşar, tarım arazilerinin korunması yönünde adımlar atılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

TOKİ Konutlarındaki Eksiklikler: Vatandaşlar Kalıcı Çözümler Bekliyor

Cem Avşar’ın dikkat çektiği en önemli sorunlardan biri de deprem sonrası inşa edilen TOKİ konutlarıyla ilgiliydi. Özellikle geçici barınma alanlarında kalan vatandaşların yaşadığı zorluklara değinen Avşar, bu kişilerin kalıcı konutlara ne zaman yerleştirileceği ve bu konutların altyapı eksikliklerinin ne zaman giderileceği konusunda Bakan Murat Kurum’dan net yanıtlar talep etti. “Geçici barınma alanlarında kalan vatandaşlar, kalıcı konutlara ne zaman geçebilecek? TOKİ tarafından inşa edilen kalıcı konutlarda altyapı eksiklikleri ne zaman tamamlanacak?” diye soran Avşar, Hatay gibi şehirlerde hâlâ çadırlarda yaşamaya mahkûm edilen bazı vatandaşların durumunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik fiziki bakım ve onarım, planlama ve altyapı çalışmalarının da gecikmeden yapılması gerektiğini vurguladı.

Çevre ve Altyapı Sorunları: Deprem Enkazı ve Çevresel Etkiler

Cem Avşar’ın önergesindeki bir diğer başlık, deprem sonrası oluşan çevresel ve altyapı sorunları oldu. Şehirlerde enkaz kaldırma çalışmalarından ve yeni şantiye alanlarından çıkan atıkların, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkiler yarattığını belirten Avşar, bu konuda hangi önlemlerin alındığını sordu. Özellikle hava kirliliği, gürültü kirliliği, asbest ve diğer tehlikeli atıkların yönetimi konusunda alınan önlemleri öğrenmek isteyen Avşar, sağlıklı bir çevre oluşturmak için hangi adımların atıldığını sorguladı.

Avşar, ayrıca şehirlerde kaçak moloz dökümlerine karşı ne tür tedbirler alındığını da gündeme getirerek, “Kaçak moloz dökümü yapan firmalarla ilgili ne tür yaptırımlar uygulanmaktadır?” sorusunu Bakan Kurum’a yöneltti. Bu konu, deprem sonrasında çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Sosyal Tesis ve Yeşil Alan Eksiklikleri: Şehir Planlamasında Halkın İhtiyaçları Göz Ardı mı Ediliyor?

Avşar’ın soru önergesinde dikkat çektiği bir diğer konu da depremden etkilenen şehirlerde yeterli sosyal tesis ve yeşil alanların bulunmamasıydı. Avşar, şehirlerde halkın ihtiyacını karşılayacak sosyal tesislerin ve yaşam kalitesini artıracak yeşil alanların planlanıp planlanmadığını sorguladı. Deprem sonrası şehirlerin yalnızca fiziksel olarak yeniden inşa edilmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Avşar, bu süreçte sosyal ihtiyaçların da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Özellikle yürüyüş ve bisiklet yolları gibi alanlara şehir planlamasında yer verilip verilmediği konusunu da gündeme taşıdı.

Sonuç: Depremden Etkilenen Bölgelerde Yapısal ve Sosyal İyileşme Süreci Devam Ediyor

DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar’ın sunduğu bu geniş kapsamlı soru önergesi, depremden etkilenen şehirlerdeki yapılaşma, tarım arazilerinin kullanımı, çevre sorunları ve TOKİ konutlarındaki eksikliklerin çözüm bekleyen başlıca sorunlar olduğunu gözler önüne seriyor. Avşar’ın önergesinde dile getirdiği sorular, Adıyaman başta olmak üzere Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay gibi illerde hâlâ devam eden sorunların çözümü için hükümetin somut adımlar atmasını talep ediyor. Özellikle tarım arazilerinin korunması, halkın sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve çevresel sorunların giderilmesi yönündeki çalışmaların bir an önce hızlandırılması gerektiği belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bu önergeye vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA