Merkez ve 7 ilçede Yaz Okulunu başlatan TÜGVA Adıyaman Yaz Okulu öğrencileri dini, sportif ve kültürel açıdan; eğitim, spor ve gezi gibi programlarla yaz tatilini dolu dolu geçiyor.

TÜGVA Yaz Okulu hakkında bilgi veren TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe,"Haftalar öncesinde hazırlıklarına başladığımız ve tanıtımını bütün ortaokullarımızda yaptığımız Yaz Okulumuza Bismillah diyerek başladık ve elhamdülillah her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgiyle çocuklarımıza eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. 6 hafta sürecek derslerimizde Kur’an-ı Kerim, Siyer derslerinin yanı sıra futbol, yüzme ve kültürel gezilerimizle gençlerimizin Yaz Okulunu eğlence ve eğitimlerle geçirmesine sağlayacağız."dedi.

Ayrıca Tepe, Türkiye genelinde bütün illerde TÜGVA Yaz Okulu’nun başladığını ve her sene düzenli olarak gerçekleştiğini belirtti.



Kaynak : PHA