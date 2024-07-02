Adıyaman Valisi Osman Varol, Irak’ın Kuzeyindeki Metina bölgesinde görev esnasında yaşanılan kaza sonrası ayağından yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Piyade Astsubay Mehmet Tayyib Uyar’ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik'in eşlik ettiği ziyarette Vali Varol, tedavisi devam eden Piyade Astsubay Mehmet Tayyib Uyar’ı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ailesiyle sohbet eden Vali Varol, Allah'tan acil şifalar diledi.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Varol,"Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği ve huzuru için gece-gündüz demeden zor şartlar altında görev yapan tüm Mehmetçiklerimize ve güvenlik görevlilerimize Allah güç, kuvvet versin. Allah, kahramanlarımızı her türlü kazadan, beladan korusun. Kahraman gazimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA