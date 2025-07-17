Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan toplantıda; sahipsiz hayvanların güvenli ve doğal yaşam alanlarında sürdürülebilir biçimde barınmaları için alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Katılımcılar, bugüne kadar yürütülen faaliyetleri değerlendirirken, ileriye dönük atılacak adımlara dair koordinasyon vurgusu yaptı.

Vali Varol, sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların etkin şekilde sürdürüleceğini belirtti. Yerel yönetimlerle ve ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde yürütülecek çalışmaların, hem halk sağlığını korumayı hem de can dostlara güvenli yaşam alanları sunmayı hedeflediği vurgulandı.

Toplantının ardından, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik il genelinde farkındalık çalışmalarının da artırılması planlanıyor.

Kaynak : PHA