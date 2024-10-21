Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve beraberindeki heyet, Adıyaman’a ulaştıktan sonra Vatan İlkokulu’nu ziyaret ederek kitap bağışında bulundu. Dernek, Fehmi Turgay’ın önderliğinde Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü tarafından İstanbul’da düzenlenen bağış gecesinden elde edilen gelirle “Şampiyon Melekler” teknoloji sınıfını oluşturdu.

Açılışta konuşan okul yöneticileri, yeni teknoloji sınıfının Adıyaman halkı için özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, öğrencilerin eğitimine önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Duygu dolu anların yaşandığı açılışta, çocukların bilgisayarlarla tanışması katılımcılar arasında sevinçle karşılandı.

Bu yeni teknoloji sınıfı, çocukların dijital dünyaya adım atmalarını sağlarken, eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı da hedefliyor. Adıyaman’da eğitime olan desteklerin artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA