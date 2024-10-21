Yılbaşında yeniden değerleme zamlarından dolayı her kalemde fiyat artışı olacak. Bu artış, trafik cezalarını da kapsıyor.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA)- Bir yıl boyunca yaşanan fiyat artışları dikkate alınarak belirlenen ‘yeniden değerleme oranı’ ile birlikte 2025 yılında en düşük trafik cezasının bin lirayı bulması bekleniyor. İŞTE 2025 YILINDA BEKLENEN CEZALAR…

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, emniyet kemeri takmama, kask takmadan motosiklet kullanma, takip mesafesine uymama ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlallere uygulanan 690 liralık ceza, 2025 yılında bin liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası ilk yakalanmada 6 bin 439 lirayken, 2025 yılında 9 bin 336 liraya yükselecek.

En düşük hız limiti ihlali cezası da bin 506 liradan, 2 bin 183 liraya, uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma sonucu verilen en yüksek ceza ise 33 bin 240 liradan 48 bin liraya çıkacak.

VATANDAŞLAR BU FİYAT ARTIŞLARI İÇİN NE DİYOR?

Bazı vatandaşlar bu öngörülen ceza artışlarının çok yüksek olduğunu belirtirken bazı vatandaşlar ise bu artışları trafik güvenliği için atılan önemli bir adım olarak görüyor ve alkollü araç kullanma, düğün konvoyları yaparak trafikte aksamalara neden olma gibi tehlikeli davranışların hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini belirtiyor.