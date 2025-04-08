Adıyaman İl Müftülüğü’nün organize ettiği panelde dinî ve akademik isimler bir araya gelecek

Panelin moderatörlüğünü Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu üstlenirken, dinî ilimlerde uzman akademisyenlerin katılımıyla sahabenin hayatı ve günümüze yansımaları çok yönlü olarak değerlendirilecek.

Katılımcı panelistler şöyle:

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım – Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Mustafa Necati Barış – Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Selim Gülverdi – Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Panelde, sahabe dönemindeki ahlaki duruş, dini sorumluluk bilinci, toplumsal dayanışma anlayışı gibi temel kavramların günümüzde birey ve toplum hayatına nasıl yön verebileceği üzerine değerlendirmeler yapılacak.

Adıyaman İl Müftülüğü yetkilileri, tüm halkı ve öğrencileri panele davet ederek, sahabe hayatından alınacak derslerin bireysel ve toplumsal bilinç açısından önemli bir kazanım sunacağına dikkat çekti.

Kaynak : PHA