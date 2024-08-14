Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Aslan Selim Anadolu Lisesi, Esentepe Anadolu Lisesi ve TOBB Yavuz Selim Ortaokulu inşaatlarında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Tosun, öğrencilerin daha güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim görmeleri için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı.

‘Okullarımızın çağın gerektirdiği tüm imkanlarla donatılması için gece gündüz çalışıyoruz’ diyen Tosun, eğitim altyapısının geliştirilmesi için devam eden çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti

Kaynak : PHA