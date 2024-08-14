AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partilerine katılan iki milletvekili ve 13 belediye başkanını açıkladı. Erdoğan, bu isimlere rozetlerini takarak partideki yeni görevlerine başarılar diledi.

Yeni Katılan Milletvekilleri:

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel

AK Parti'ye Katılan Belediye Başkanları:

Adana Saimbeyli İlçe Belediye Başkanı Mahmut Dal

Adana Feke İlçe Belediye Başkanı Cömert Özen

Elazığ Arıcak Bükardı Belde Belediye Başkanı Ali Açmaz

Erzurum Aziziye İlçe Belediye Başkanı Emrullah Akpunar

Erzurum Horasan İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir

Erzurum Köprüköy İlçe Belediye Başkanı Nevzat Karasu

Konya Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı Ali Öztoklu

Muş Bulanık İlçesi Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya

Muş Merkez Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez

Ordu Çaybaşı İlçe Belediye Başkanı Mesut Karayiğit

Samsun Ayvacık İlçe Belediye Başkanı Refahattin Şencan

Şanlıurfa Birecik İlçe Belediye Başkanı Mehmet Begit

Uşak Bana İlçe Belediye Başkanı Zafer Arpacı

Programda konuşan Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'de gerçekleştirdiği değişim ve dönüşüm sürecini vurgulayarak, partiye katılan yeni isimlerin bu sürece önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Katılımcılara yeni görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, AK Parti'nin 23. yılına girerken gücüne güç kattığını ifade etti.

Kaynak : PHA