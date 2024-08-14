AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partilerine katılan iki milletvekili ve 13 belediye başkanını açıkladı. Erdoğan, bu isimlere rozetlerini takarak partideki yeni görevlerine başarılar diledi.
Yeni Katılan Milletvekilleri:
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel
AK Parti'ye Katılan Belediye Başkanları:
Adana Saimbeyli İlçe Belediye Başkanı Mahmut Dal
Adana Feke İlçe Belediye Başkanı Cömert Özen
Elazığ Arıcak Bükardı Belde Belediye Başkanı Ali Açmaz
Erzurum Aziziye İlçe Belediye Başkanı Emrullah Akpunar
Erzurum Horasan İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir
Erzurum Köprüköy İlçe Belediye Başkanı Nevzat Karasu
Konya Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı Ali Öztoklu
Muş Bulanık İlçesi Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya
Muş Merkez Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez
Ordu Çaybaşı İlçe Belediye Başkanı Mesut Karayiğit
Samsun Ayvacık İlçe Belediye Başkanı Refahattin Şencan
Şanlıurfa Birecik İlçe Belediye Başkanı Mehmet Begit
Uşak Bana İlçe Belediye Başkanı Zafer Arpacı
Programda konuşan Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'de gerçekleştirdiği değişim ve dönüşüm sürecini vurgulayarak, partiye katılan yeni isimlerin bu sürece önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Katılımcılara yeni görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, AK Parti'nin 23. yılına girerken gücüne güç kattığını ifade etti.
Kaynak : PHA