Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla inşaatı devam eden okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Ziyaret sırasında, K43 Konteyner Kenti de incelendi.Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Başli, Kaymakam Soysal’a okul inşaatlarının ve konteyner kentinin mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Başli, 16 derslikli Yavuz Selim İlkokulu, 6 derslikli Mevlana Anaokulu ve 6 derslikli Narince Anaokulu inşaatlarının tamamlandığını belirtti.

16 derslikli Yavuz Selim İlkokulu, 6 derslikli Mevlana Anaokulu ve 6 derslikli Narince Anaokulu inşaatlarının tamamlandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, inşaatı devam eden okullar hakkında ise şu ifadelere yer verdi. ‘8 derslikli bir okulumuz Şehit Mehmet Özbek İlkokulu bahçesinde inşaatı ediyor. Menderes Mahallesinde özel eğitim öğrencilerimize yönelik Avrupa Birliği destekli 6 derslikli bir okul inşaatımız devam ediyor. Aynı şekilde Vali Özbilgin İlkokulu bahçesinde hayırsever katkılarıyla yaptırılan 2 derslikli anaokulu inşaatımız devam ediyor. Bu okul inşaatlarımızda tüm hızıyla devam edip yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Toki bölgesinde 24 derslikli bir ilkokul ve 24 derslikli bir ortaokulu için gerekli proje çalışması ve ihalesi yapıldı. Toki bölgesindeki okullarımız da bir sonraki eğitim öğretim yılında yapımı tamamlanacak.’

İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitim altyapısını iyileştirmek için yürütülen bu projelerin öğrencilere daha konforlu ve verimli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Okulların modern ve kullanışlı hale getirilmesi, öğrencilerin rahat etmesi ve kaliteli bir eğitim alması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA