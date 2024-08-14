Mimar Sinan Parkı’nda gerçekleştirilen ziyarette, Ak Parti Adıyaman yönetimi ve Milletvekili Alkayış, köy muhtarlarının sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Görüşmede, köy sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, 6 Şubat depremlerinin verdiği zararlar ve yeniden yapılan konutlar hakkında da is 128 Muhtar üyesinden oluşan derneğin çalışmaları ve yapılacak katkılar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, muhtarların önemli bir köprü görevi gördüğünü belirterek, onların taleplerine ve görüşlerine önem verdiklerini ifade ederek;‘6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler de Adıyaman’da 8 bin 387 canımızı kaybettik. Birçok bina yıkıldı. Şehrin yüzde 30’u yok oldu. İnşallah birbirimize destek olarak bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız Muhtarlarımızla dernek çatısı altında yapmış olduğumuz toplantı sonucunda bizlere ilettikleri talep ve istekleri görev biliyor ve sonuna kadar takipçisi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz..’ dedi.

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları ve yeniden yapılanma sürecinde karşılaşılan sorunlar hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak : PHA