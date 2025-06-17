İl Müdürü Akkan: “İklim değişikliğine karşı yerli çözümler büyük önem taşıyor”

“Adıyaman ve Türkiye tohumculuğu için kritik bir adım”

Adıyaman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Erdal Yılmaz ve teknik uzmanlarla birlikte, Adıyaman’da sertifikalı tohumluk üretimi yapan Metan Tarım’a ait Ar-Ge sahasında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Kuraklığa karşı dirençli, yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyeti yüksek yerli çeşitlerin geliştirilmesinin hem bölge hem de ülke tarımı açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken İl Müdürü Akkan, kamu ve özel sektörün bu alandaki iş birliğinin tarımın geleceği için çok değerli olduğunu ifade etti.

“İklim değişikliği artık bilimsel tarımı zorunlu hale getiriyor” diyen Akkan, tarımda sürdürülebilirliğin ancak iklim dostu tohumculuk ve verimli üretim politikalarıyla sağlanabileceğini vurguladı.

Mehmet Anaç: “Tarımın geleceğini birlikte yazıyoruz”

Metan Tarım firmasının Ar-Ge ve üretim politikaları hakkında bilgi veren firma yetkilisi Mehmet Anaç, tarımda iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan dikkate alarak çalıştıklarını belirtti. Anaç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Metan Tarım, ülkemizde tarla bitkileri tohumu, sebze tohumu ve gübre üretimini aynı çatı altında gerçekleştiren, kendi Ar-Ge altyapısına sahip sayılı firmalardan biridir. Modern tarımın ihtiyaçlarına bütüncül ve sürdürülebilir çözümler sunmak için çalışıyoruz.”

Anaç, iklim krizinin tarım üzerinde doğrudan etkiler yarattığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kuraklık, toprak verimliliğinde azalma gibi sorunlara karşı; iklim değişikliğine dayanıklı, kuraklığa toleranslı ve yüksek verimli yeni çeşitler geliştiriyoruz. Her üreticinin toprağına, iklimine ve ihtiyaçlarına göre en uygun tohumu bilimsel analizlerle sunuyoruz. Aynı zamanda bitki gelişiminin her evresine uygun gübre formülasyonlarıyla da verim artışı ve toprak sağlığını destekleyen ürünler geliştiriyoruz.”

“İklim değişiyor, biz hazırız”

Anaç, tarımın geleceğini inşa ederken bilimi ve çiftçiyi merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Metan Tarım olarak; üretimden hasada kadar çiftçinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan entegre bir yapıya sahibiz. Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilere güvenli, yerli ve bilimsel çözümler sunuyoruz. İklim değişiyor, biz hazırız. Tarımın geleceğini birlikte yazıyoruz.”

Tohumdan geleceğe uzanan yatırım

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Metan Tarım’ın ortaklaşa yürüttüğü bu inceleme, tarım sektöründe yerli üretim ve bilimsel temelli yaklaşımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, tarımda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın yolunun, bu tür yerli Ar-Ge yatırımlarından geçtiğini vurguluyor.

Kaynak : PHA