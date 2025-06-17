Başkan Hallaç: “Kahta, dijital dönüşümde öncü ilçe olma yolunda ilerliyor”

Vatandaşlar nakit taşıma zorunluluğundan kurtulurken, dijital ödeme sistemleriyle hızlı, temassız ve güvenli ulaşım hizmetine kavuştu.

Türkiye'de İlk İlçe: Kahta, Türkiye Kart’ı Uygulamaya Alan İlk İlçe Oldu

Yeni sistemle birlikte Kahta, Türkiye genelinde önemli bir ilke de imza attı. Türkiye Kart sistemini kullanan 7. şehir unvanını taşıyan Kahta Belediyesi, bu sistemi uygulamaya koyan ilk ve tek ilçe olarak dikkat çekiyor.

Başkan Hallaç: “Kahta’yı dijital belediyeciliğin merkezi yapacağız”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, dijital dönüşüm adımlarının süreceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Kahta’yı dijital dönüşümde örnek bir ilçe haline getirme hedefimiz doğrultusunda, ulaşımdan altyapıya kadar her alanda modern çözümleri birer birer hayata geçiriyoruz. Türkiye Kart uygulaması yalnızca bir şehir içi ulaşım kartı değil, ulusal düzeyde geçerli bir ödeme sistemidir. Bu sistemi ilçemize kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

10 Yeni Otobüs Hizmete Giriyor

Ulaşım yatırımlarının sadece yazılım altyapısıyla sınırlı kalmadığını belirten Başkan Hallaç, fiziki altyapıyı da güçlendirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Toplu taşıma filomuzu yenilemek ve güçlendirmek adına önümüzdeki günlerde 10 adet sıfır kilometre yeni otobüsü halkımızın hizmetine sunacağız. Bu sayede hem araç konforu hem de hizmet kalitesi artacak. Kahta halkına yakışır bir ulaşım sistemini inşa etme kararlılığımız sürüyor.”

Nakit Taşımaya Son, Mobil Ödeme Kolaylığı

Yeni sistemle birlikte;

Türkiye Kart ile temassız ödeme,

Temassız kredi/banka kartı ile doğrudan geçiş,

Mobil uygulama üzerinden QR kod okutularak ödeme imkânları vatandaşlara sunuluyor.

Uygulama, özellikle gençler, turistler ve teknolojiye yatkın kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunarken, hijyenik ve hızlı bir ulaşım imkanı da yaratıyor.

Kahta, Dijital Belediyecilikte Öncü Konumda

Kahta Belediyesi’nin dijital belediyecilik alanındaki bu yatırımları, yerel yönetimlerde teknolojinin etkin kullanımının yaygınlaşması açısından örnek gösteriliyor. Başkan Hallaç öncülüğünde hayata geçirilen ulaşımda dijitalleşme adımı, sadece Kahta’da değil, Türkiye genelinde de dikkatle takip ediliyor.

Kaynak : PHA