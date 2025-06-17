“Adıyaman’ı birlikte ayağa kaldıracağız” mesajı verdi

Mersin Caddesi’nde kapsamlı kent aksı dönüşümü

Adıyaman Belediyesi’nin önemli arterlerinden biri olan Mersin Caddesi, yeni bir kentsel kimliğe kavuşuyor. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol yapım ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla başlayan süreç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin refüjlerde gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve peyzaj uygulamalarıyla destekleniyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Tutdere, refüjde ilk fidanı kendi elleriyle dikerek yeşil bir Adıyaman için sembolik bir katkıda bulundu. Sahada görev yapan ekiplerle tek tek sohbet eden Tutdere, çalışmalar hakkında teknik bilgiler de aldı.

“Mersin Caddemizde altyapıdan yeşil alana, asfalttan aydınlatmaya kadar kapsamlı bir dönüşüm başlattık.” diyen Başkan Tutdere, şunları söyledi:

“Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Refüjlerde ağaçlandırma başladı. Kısa sürede asfalt serimi de başlayacak. Bu güzergâhı hem modern hem de estetik bir hale getirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.”

Örenli Mahallesi’nde sona yaklaşıldı

Mersin Caddesi’ndeki incelemelerinin ardından Örenli Mahallesi’ne geçen Başkan Tutdere, burada yürütülen içme suyu, kanalizasyon, yol ve sanat yapısı çalışmalarını yerinde denetledi. Teknik personelden bilgi alan Başkan, mahalledeki altyapı yenileme sürecinin son aşamaya geldiğini belirtti.

Tutdere, burada yaptığı açıklamada:

“Örenli Mahallemizde yürüttüğümüz içme suyu, kanalizasyon ve yol çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Bu mahallemiz de çok yakında daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuşacak.” dedi.

“Söz verdik, gece gündüz çalışıyoruz”

Başkan Abdurrahman Tutdere, kent genelinde sürdürülen hizmet ve yatırımların Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

“Biz bu şehre söz verdik: Adıyaman’ı birlikte ayağa kaldıracağız. Bu sözü tutmak için gece gündüz demeden, sahada emek veren ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Her mahallemize eşit hizmet götürmeye, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya kararlıyız.”

Kaynak : PHA