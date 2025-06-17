Operasyonlarda 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 5 milyon 375 bin hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, operasyonlar 75 ilde eş zamanlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 8 binin üzerinde personel görev aldı

Uyuşturucu satıcılarına karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. 2 bin 311 şüpheliyi yakaladık.”

Operasyonlara 3 bin 335 ekip, 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonların yapıldığı iller arasında Adıyaman da var

Yerlikaya’nın açıklamasına göre operasyonlar şu illeri kapsadı:

İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana, Samsun, Konya, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Balıkesir, Manisa, Kayseri, Diyarbakır, Denizli, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Muğla, Sakarya, Van, Hatay, Siirt, Uşak, Malatya, Trabzon, Aksaray, Adıyaman, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Karaman, Düzce, Aydın, Kırıkkale, Kırklareli, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Zonguldak, Ağrı, Elazığ, Hakkari, Kütahya, Çankırı, Isparta, Sivas, Kilis, Rize, Tokat, Mardin, Amasya, Artvin, Şırnak, Bingöl, Burdur, Kırşehir, Giresun, Iğdır, Kastamonu, Ordu, Bartın, Edirne, Muş, Niğde, Yozgat, Erzurum, Karabük, Nevşehir, Sinop, Erzincan, Yalova ve Bilecik.

"Gençlerimizi bu zehir tacirlerinden koruyacağız"

Yerlikaya açıklamasında şu mesajı da verdi:

“Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu illetten uzak tutmak için gece gündüz demeden mücadelemize devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.”

Kaynak : PHA