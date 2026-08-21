Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet T. idaresindeki 06 KB 1902 plakalı otomobil ile Mahmut C. idaresindeki 02 AGK 790 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.